"Un acto de amor": Pangal Andrade emociona a sus fans tras complicado rescate en la nieve

31 jul. 2026 - 12:30 hrs.

Pangal Andrade evidenció su amor por la naturaleza y la fauna al emprender un complicado rescate tras una fuerte tormenta en el Cajón del Maipo.

El deportista extremo registró en un video sus maniobras para salvar a doce caballos que estuvieron más de una semana atrapados en la nieve, débiles y sin acceso a alimentos.

El rescate más "lindo" de Pangal Andrade

"De los rescates más lindos que he hecho… y no fue nada fácil", escribió Pangal al pie de su video, donde contó que sumó fuerzas con su amigo Alex Guzmán para recuperar a los animales que quedaron atascados en Lagunillas y el Valle del Río Colorado.

"Logramos llegar en moto hasta los distintos sectores y rescatar 12 caballos. Llevaban 10 días atrapados, sin poder comer ni beber agua", detalló.

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"Pobrecitos. Hace diez días que no comen, no se pueden mover. Nos vamos a acercar con el Alex primero, para ver el camino", se le escuchó decir en la grabación, mientras señalaba a los ejemplares a lo lejos.

El segmento más conmovedor fue cuando rescataron a Panchita, "una yegua de 30 años que ya no tenía fuerzas para seguir".

Los rescatistas llevaron un colchón al lugar para lograr trasladarla a un lugar seguro. "Verla salir adelante fue, sin duda, el momento más emocionante", expresó Andrade. La labor fue todo un éxito, pues todos los caballos fueron devueltos a sus fincas.

"Este es el tipo de contenido que deberían mostrar los medios"; "El único influencer que deberíamos hacer viral"; "No fue solo un rescate; fue un acto de amor", escribieron los fans de Pangal en su post. Su pareja, Melina Noto, expresó su admiración al repostear el video con la frase "tan orgullosa".

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