No paraban de reír: El tierno registro familiar de Melina Noto, Pangal Andrade y su hija Alanna

24 jul. 2026 - 16:50 hrs.

Llena de besos. Así quedó Alanna en el video que subió su padre Pangal Andrade a sus historias de Instagram, y es que la niña está más que regaloneada por sus progenitores.

Precisamente, Pangal, quien ha estado en la palestra de los medios por su incansable labor en el rescate de las tres personas atrapadas en el Cajón del Maipo, subió un video en el que por fin se le ve en su hogar compartiendo con su familia.

Sin embargo, este video llenó de ternura a los y las seguidoras del aventurero, ya que se ve junto a Melina Noto y la pequeña Alanna, quien recibe todo el amor de sus padres.

El tierno video de Melina Noto y Pangal Andrade con su hija

Y es que en este tierno video, Alanna está en el medio, mientras que Melina y Pangal están a su lado y la comienzan a llenar de besos en la mejilla.

Esto provoca que la niña comience a reír y genera una escena familiar muy tierna que fue recibida positivamente por los seguidores de ambos, quienes además encuentran que la pequeña Alanna es la mezcla perfecta de ambos.

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