"No es ni será fácil": Christell se sincera sobre cómo ha estado su salud mental tras dar a luz

19 ag. 2026 - 14:30 hrs.

Christell Rodríguez está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida tras convertirse en madre del pequeño Valentino a fines de julio.

Desde aquel momento, su círculo de seguidoras y seguidores de Instagram se ha transformado en un gran apoyo moral para ella, ya que también están preocupadas por la salud mental de la intérprete.

Precisamente, la cantante nacional abrió una caja de preguntas en sus redes sociales donde aceptó todo tipo de consulta y una de estas era por su salud mental.

Christell Rodríguez habla de su salud mental

La primera respuesta de la influencer fue "estable", añadiendo un emoji de risa, pero luego se explayó un poco sobre este tema que es tan importante.

"Con mil dudas y miedos, pero descansando en que Dios tiene el control absoluto de esta nueva etapa y todo estará bien", declaró la cantante.

En esa línea, explicó que "no es ni será fácil y siempre habrá nuevos desafíos, pero estoy bien consciente de eso y de que es un tiempo de muchas emociones, sensaciones y aprendizajes".

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