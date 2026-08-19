Coke Hevia muestra lo mucho que ha crecido su pelo: Periodista se realizó un implante capilar hace meses

19 ag. 2026 - 15:50 hrs.

El periodista nacional Coke Hevia sorprendió hace unos meses tras revelar que se realizó un implante capilar en su pelo, esto tras perder bastante cabello del que tenía.

Este proceso de caída de pelo venía desde hace bastantes años. Sin embargo, fue recién el año pasado cuando decidió optar por el implante capilar, procedimiento que es cada vez más popular en nuestro país y al que muchos hombres están accediendo.

Precisamente, a través de Instagram, Coke demostró cómo sigue su proceso de crecimiento capilar, algo que lo debe acompañar con los medicamentos indicados.

Coke Hevia muestra el crecimiento de su cabello

Y es que a través de historias de Instagram, Coke subió una selfie que se tomó en el espejo siendo atendido por una peluquera, quien está con una peineta tomando su pelo.

Con esta selfie, Hevia demuestra el enorme cambio que ha logrado gracias al implante capilar, siendo un corte de pelo, algo sencillo, una gran satisfacción para el periodista.

Instagram

Cabe destacar que el periodista nunca ha escondido su proceso, buscando que deje de ser tabú el implante de pelo en los hombres y considerándolo un procedimiento estético como cualquier otro.

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