Yuli Cagna sorprendió con tatuaje que tiene en inesperada parte de su cuerpo: "Pienso remarcarlo"

19 ag. 2026 - 16:30 hrs.

La modelo y chica reality Yuli Cagna compartió a través de historias de Instagram cómo luce actualmente el tatuaje que se hizo en sus labios.

Precisamente, Cagna es una de las figuras del mundo del espectáculo más reconocidas en la actualidad, formando parte de realities en Chile y el extranjero. Por lo mismo, su base de seguidores es enorme y de igual forma las críticas o alabanzas que recibe.

Por lo mismo, cuando subió la fotografía de su labio por dentro y mostró su tatuaje, recibió varios comentarios. Sin embargo, a la modelo no le importó mucho.

Yuli Cagna muestra su tatuaje

Al ser un tatuaje al interior de su labio inferior, pocas personas sabían que Yuli tenía esta marca en su piel y se mostraron sorprendidas ante tal diseño.

Y es que el tatuaje dice "Dopamina", y se extiende por todo el labio inferior. Sin embargo, algunos usuarios destacaron que en esa parte siempre se borra.

Instagram

A las horas, Yuli subió una nueva postal donde confirmó que, efectivamente, el tatuaje se borra muy rápido por el lugar en el que se encuentra.

"Eh sí, sí se borró bastante. Pienso remarcarlo", escribió la modelo, dejando en claro que no se arrepiente de este tatuaje.

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