"El día más horroroso de mi vida": Coté López recuerda con pena a su abuela en aniversario de muerte
Coté López pasó un momento muy nostálgico este miércoles, y es que recordó a su abuela, quien cumple dos años de fallecida, hecho que impactó bastante a la influencer.
Precisamente, la querida "Nonnita" fue diagnosticada con un cáncer en 2023 y pasó sus últimos días entre tratamientos y clínicas hasta que partió en agosto del 2024, dejando a la empresaria con un vacío eterno en su corazón.
Por lo mismo, al cumplirse dos años de su muerte, Coté decidió recordar a su "Nonnita" en historias de Instagram.
Coté López recuerda a su abuela
"Aniversario del día más horroroso de mi vida", escribió López en una fotografía donde aparece tomándose un helado con su querida abuela.
Asimismo, subió otra donde la aparece besando en la mejilla, ambas musicalizadas con la canción "El triste" de José José.
Finalmente, compartió una última postal donde aparece abrazando a su abuela, pero en esta ocasión deja "La Nave del Olvido" de José José.
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