El mar chileno vuelve a ser protagonista: Agua Viva regresa con nueva temporada por Mega 2
Agua Viva, El Futuro del Mar regresa a las pantallas de Mega 2 con una nueva temporada, donde Tomás Vigneaux, ingeniero acuícola, continuará recorriendo Chile para descubrir las especies y actividades que dan vida a la acuicultura nacional.
En esta segunda temporada, el programa volverá a poner en valor el trabajo de científicos, productores y comunidades que, a través de la innovación y la tecnología, buscan construir el futuro del mar. El recorrido mostrará de cerca los procesos y desafíos de una industria clave para el país.
Tomás será nuevamente el encargado de acercar estos contenidos a la audiencia de una manera entretenida y cercana, visitando distintos territorios y conociendo experiencias relacionadas con el cultivo de especies acuáticas.
El nuevo ciclo también tendrá como escenario actividades y encuentros que permiten dimensionar el potencial de Chile en torno al mar. Entre ellos, destaca la visita a Expo Patagonia, donde Tomás pudo conocer iniciativas vinculadas al desarrollo de la acuicultura.Ir a la siguiente nota
¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Agua Viva?
La segunda temporada de Agua Viva, El Futuro del Mar se estrena este sábado 29 de agosto, a las 21:00 horas, por Mega 2. Una nueva oportunidad para conocer el presente y futuro de la acuicultura chilena y descubrir todo lo que hay detrás de los productos que llegan desde el mar hasta nuestra mesa.
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