El mar chileno vuelve a ser protagonista: Agua Viva regresa con nueva temporada por Mega 2

19 ag. 2026 - 18:30 hrs.

Agua Viva, El Futuro del Mar regresa a las pantallas de Mega 2 con una nueva temporada, donde Tomás Vigneaux, ingeniero acuícola, continuará recorriendo Chile para descubrir las especies y actividades que dan vida a la acuicultura nacional.

En esta segunda temporada, el programa volverá a poner en valor el trabajo de científicos, productores y comunidades que, a través de la innovación y la tecnología, buscan construir el futuro del mar. El recorrido mostrará de cerca los procesos y desafíos de una industria clave para el país.

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Tomás será nuevamente el encargado de acercar estos contenidos a la audiencia de una manera entretenida y cercana, visitando distintos territorios y conociendo experiencias relacionadas con el cultivo de especies acuáticas.

El nuevo ciclo también tendrá como escenario actividades y encuentros que permiten dimensionar el potencial de Chile en torno al mar. Entre ellos, destaca la visita a Expo Patagonia, donde Tomás pudo conocer iniciativas vinculadas al desarrollo de la acuicultura.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Agua Viva?

La segunda temporada de Agua Viva, El Futuro del Mar se estrena este sábado 29 de agosto, a las 21:00 horas, por Mega 2. Una nueva oportunidad para conocer el presente y futuro de la acuicultura chilena y descubrir todo lo que hay detrás de los productos que llegan desde el mar hasta nuestra mesa.

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