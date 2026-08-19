"Nunca estarán solos": Alexis Sánchez envía especial mensaje para Tocopilla tras aluvión en la zona

19 ag. 2026 - 13:50 hrs.

Alexis Sánchez, querido delantero nacional, apareció en redes sociales para enviar un sentido mensaje a las familias afectadas por el aluvión en Tocopilla.

Oriundo de dicha ciudad, muchas personas esperaban que el reciente fichaje del Montreal FC se manifestara en apoyo a las personas que más lo necesitan en la zona.

Por lo mismo, esta aparición de Alexis en sus redes sociales fue vista como un gesto que se necesitaba en estos tiempos.

Alexis Sánchez envía apoyo a Tocopilla

"Espero que cuando pase una semana o dos, no se olviden del norte, como siempre pasa...", dijo en primera instancia Sánchez en alusión a lo que ocurre después de las catástrofes.

En esa línea, agregó que "siempre estaré presente en mi Tocopilla que me vio crecer, como siempre lo he hecho. Para ayudar a familias, niños y adultos mayores, aunque NO sea mi responsabilidad".

"Mi Tocopilla, nunca estarán solos", cerró Alexis tras publicar un carrusel con imágenes de lo ocurrido.

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