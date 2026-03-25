"Pensé que me iba a durar una semana": Maca Tondreau expone consecuencias físicas tras sufrir encerrona

25 mar. 2026 - 14:40 hrs.

Hace poco más de un mes, Maca Tondreau y su hija Celeste fueron víctimas de una encerrona que le dejó a la actriz secuelas psicológicas, pero también consecuencias físicas.

La también animadora se sinceró con sus seguidores de Instagram al revelar que, producto del estrés que le generó esta desagradable experiencia, sufre una parálisis facial del lado izquierdo.

"Son cosas que te transforman en una prisionera, cuando las personas que tienen que estar prisioneras son otras", expresó.

La parálisis facial de Maca Tondreau

Macarena Tondreau compartió una serie de videos, donde primero cubrió parte de su rostro con lentes de sol y luego dejó ver cómo se encuentra días después de la parálisis.

"Pensé que me iba a durar una semana, semana y media, por lo tanto traté de no subirlo, no mostrarlo", comentó. Sin embargo, su médico señaló que tardará uno o dos meses en recuperarse.

Instagram @macatondreauc

"Mi ojo ya está mejor, está muy caído, mi cara también está un poquito chueca", expresó. "Si quiero visibilizarlo es porque yo tengo que seguir adelante (...) y algo que yo siempre he hecho es cuando me ocurre algo, tratar de también compartirlo con las personas", aseveró.

Tondreau prometió que pese a esta situación no va a dejar de lanzar un pódcast que está preparando. "No quiero dejar de hacerlo por miedo a que me vean así (...) De repente ven que a lo mejor voy a estar con la cara distinta", advirtió, pero aclaró que su condición es "solucionable 100%".

"Mientras tanto, así como no me congelé con lo que nos pasó, con esto tampoco me voy a congelar", insistió. "Sé que voy a recibir todo el cariño de la gente", dijo finalmente.

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