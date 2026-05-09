"Tenerte en mi vida...": Paola Troncoso emociona y sorprende a Miguelito con bella carta en Only Friends

09 may. 2026 - 23:41 hrs.

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Uno de los momentos más emotivos del capítulo de Only Friends llegó cuando Paola Troncoso sorprendió a Miguelito con una profunda carta sobre la especial relación que han construido durante años trabajando juntos en televisión, especialmente con sus recordados sketches de “Paola y Miguelito”, donde la actriz interpreta una especie de figura maternal para él.

“Tenerte en mi vida es uno de los regalos más hermosos que me ha dado mi carrera”, escribió Paola, destacando el cariño, respeto y conexión genuina que han desarrollado con el tiempo.

Miguelito se emociona hasta las lágrimas tras leer la carta de Paola

Uno de los pasajes que más emocionó a Miguelito fue cuando la actriz señaló: “El hombre más fuerte sigue siendo en algún rincón de su alma un niño en los brazos de mamá”, haciendo referencia al vínculo protector y cercano que existe entre ambos.

La emoción rápidamente quebró al comediante, quien escuchó atento cada palabra antes de reconocer lo importante que es ella en su vida. “Es alguien muy importante para mí… me ha enseñado mucho”, confesó visiblemente afectado, agregando que Paola incluso sabe reconocer cuando él atraviesa momentos difíciles.

El instante se transformó en uno de los más íntimos y sensibles del episodio, dejando en evidencia la profunda amistad y el cariño real que ambos han construido dentro y fuera de la televisión.

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