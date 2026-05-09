"Queremos trabajar contigo": Miguelito revela la impactante historia de cómo llegó al Cirque du Soleil

09 may. 2026 - 23:20 hrs.

Uno de los momentos más impactantes del capítulo de Only Friends de este sábado fue cuando Miguelito reveló cómo cumplió el sueño más grande de su carrera: llegar al Cirque du Soleil.

“Nuestro sueño, los que venimos del circo tradicional, es llegar al Soleil. Porque el Soleil es el top”, confesó, explicando además lo difícil que es para artistas como él entrar a una compañía donde predominan atletas de alto rendimiento y actores de trayectoria internacional.

Así Miguelito llegó al circo más importante del mundo

Todo comenzó en 2022, cuando fue invitado al Festival Internacional del Circo de Girona, en España, donde conoció a los productores Genis Matabosch y Joan Mompart, quienes aseguraron seguir su carrera desde hace años.

Durante el evento, Miguelito llamó la atención de importantes figuras del mundo circense europeo, entre ellos Pavel Kotov, miembro del equipo de talento del Cirque du Soleil.

Tras mostrar videos de sus presentaciones y de su carrera en televisión, recibió una pregunta que jamás olvidará: “¿Te gustaría ir al Soleil?”. Su respuesta fue inmediata: “Aunque sea a limpiar los baños, voy feliz”.

Meses después llegó la llamada que cambió todo: “Miguelito, queremos trabajar contigo. Estamos pensando en un espectáculo especialmente pensado para ti”, le dijeron.

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