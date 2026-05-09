"Me encanta, encanta": José Antonio Neme revela el nombre del famoso que lo tiene fascinado

09 may. 2026 - 23:55 hrs.

En un momento más distendido de Only Friends, José Antonio Neme comentó con entusiasmo su admiración por un famoso de talla mundial, destacando no solo su música, sino también su impacto cultural y estético.

El periodista afirmó que se trata de "Benito", el nombre de pila del artista conocido como "Bad Bunny". Destacando el concepto de las propuestas del puertorriqueño, detrás de algunas de sus apariciones públicas y puestas en escena. "Me encanta, encanta, pero me encanta Benito (Bad Bunny) Uy, lo encuentro pero espectacular, tiene onda"

“Es look, claro… es un concepto detrás”, señaló, remarcando que hay una intención artística más profunda en su estilo.

A José Antonio Neme le encantó la propuesta de Bad Bunny en la Met Gala

En su reflexión, Neme destacó cómo el artista rompe con los estándares tradicionales de las alfombras rojas, donde habitualmente se busca aparentar juventud o perfección. En contraste, mencionó que Bad Bunny transforma su imagen en una forma de expresión artística. “Él convirtió el envejecimiento, o el paso del tiempo, en un objeto de apreciación y de arte”, comentó.

El momento cerró con una mirada más amplia sobre cómo la cultura pop actual redefine los códigos estéticos, poniendo en valor propuestas que antes no eran parte del discurso tradicional de la industria.

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