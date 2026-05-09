"Diría que tuvimos...": Tonka Tomicic da detalles de su "fugaz" romance con Julián Elfenbein en Only Friends

09 may. 2026 - 23:37 hrs.

En un momento relajado del capítulo de Only Friends, Tonka Tomicic sorprendió al equipo al sacar una carta que apuntaba directamente a un antiguo rumor sentimental con Julián Elfenbein.

Con humor y sin esquivar la pregunta, la animadora reconoció que entre ambos existió un breve coqueteo en sus inicios en televisión. “Diría que tuvimos un coqueteo… ya, un coqueteo”, comentó entre risas.

Tonka Tomicic y los detalles de su "fugaz" romance con Julián Elfenbein

Consultada sobre la intensidad de ese vínculo, aclaró que fue algo muy puntual y pasajero. “Corto… fugaz”, dijo, restándole importancia al episodio y tomándolo con naturalidad.

Tonka explicó que todo ocurrió en una etapa muy temprana de sus carreras, cuando ambos recién comenzaban en la televisión. “Era recién partiendo en la tele”, recordó, asegurando que después cada uno siguió su propio camino sin mayor contacto.

El momento cerró entre risas en el estudio, con el panel bromeando sobre la historia, mientras la animadora reiteró que fue solo un recuerdo ligero del pasado.

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