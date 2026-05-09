¿A qué edad se dio cuenta? Miguelito revela en Only Friends cuándo supo que iba a ser "distinto" en estatura

09 may. 2026 - 23:25 hrs.

En otro de los momentos más personales del capítulo de Only Friends, Miguelito habló con total honestidad sobre el momento en que comenzó a darse cuenta de que su desarrollo físico era distinto al de sus compañeros.

Recordó que fue alrededor de los 11 años cuando empezó a notar diferencias evidentes, aunque explicó que en esa época los cambios físicos en los niños no eran tan acelerados como hoy. “Ahora los niños de 6 o 7 años son gigantes… en esa época crecíamos, pero no tanto”, comentó.

¡Hasta hoy no sabe qué condición médica tiene!

Durante la conversación, también abordó su condición médica, señalando que ha pasado por múltiples estudios con especialistas, incluyendo endocrinólogos y genetistas, para intentar entender el origen de su estatura.

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Incluso contó que en una ocasión le extrajeron sangre para un análisis más profundo, el cual fue enviado a Alemania, aunque nunca llegó a conocer los resultados. “Yo quería saber si en algún momento mis hijos podían heredar lo mío”, explicó.

Miguelito añadió que, hasta donde sabe, su caso no corresponde a una enfermedad específica ni a un diagnóstico cerrado, y que incluso los médicos no han logrado determinar una causa exacta. Mencionó que en su familia hay antecedentes de personas de baja estatura, aunque no en su mismo grado.

El testimonio dejó en evidencia no solo su proceso de autoconocimiento, sino también las preguntas que aún hoy lo acompañan sobre su propia historia.

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