Sin electricidad y largas caminatas al colegio: Así fue el lado desconocido de Miguelito en su niñez

09 may. 2026 - 23:45 hrs.

En el quinto capítulo de Only Friends, Miguelito repasó su historia de vida y recordó cómo fue su infancia en Perú, marcada por las dificultades económicas y familiares.

Entre sus recuerdos, relató las largas caminatas que debía hacer para llegar al colegio, los días sin electricidad y la ausencia de su padre durante gran parte de su niñez.

La vez que Miguelito se reencontró con su tío en Perú

El episodio también mostró emotivas imágenes de archivo en las que Miguelito regresó a la casa donde creció y se reencontró con su tío, a quien considera como su padre. El encuentro estuvo cargado de emoción y nostalgia, especialmente al volver a verse después de tantos años.

Fue a los 16 años cuando descubrió su pasión por el circo en Lima, un mundo que lo cautivó desde el primer momento y que terminó cambiando su vida para siempre. Esa experiencia se convirtió en la puerta de entrada para su llegada a Chile a comienzos de los años 2000.

Desde Tacna cruzó por primera vez al país para integrarse al Golden Circus, el lugar que le abrió las puertas y donde comenzó a construir la carrera que más tarde lo llevaría a la televisión y al reconocimiento del público.

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