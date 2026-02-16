Macarena Tondreau y su hija sufren violenta encerrona en Vitacura: Una de sus mascotas falleció

16 feb. 2026 - 08:47 hrs.

Un lamentable episodio vivió la actriz y presentadora de televisión Macarena Tondreau luego que fuera víctima de una violenta encerrona en la comuna de Vitacura, donde los ladrones la apuntaron con armas y una de sus mascotas perdió la vida.

El hecho se produjo a eso de las 23:00 horas del domingo, cuando la figura televisiva se trasladaba junto a una de sus hijas, menor de edad, y dos mascotas.

Al llegar a la salida 1 de la Avenida Vespucio Norte, en dirección al oriente, fue abordada por una banda de delincuentes que se movilizaban en otro automóvil que la obligó a detener su marcha.

De acuerdo al relato de Macarena Tondreau, el grupo delictual estaría compuesto por jóvenes de aproximadamente 20 años de edad, quienes la amedrentaron con martillos y armas de fuego.

"Dos de ellos se ponen a mi lado armados, con armas de fuego. Me apuntaron al vidrio. El que estaba al lado de mi hija trató de romper el vidrio con un martillo, que gracias a Dios teníamos láminas más fuertes", contó a la prensa.

Junto con ello, la comunicadora indicó que una de sus mascotas murió atropellada en medio del atraco, luego que escapara del auto.

Personal de Carabineros recuperó cerca de las 3:15 horas el vehículo en la calle Teniente Ponce, en la comuna de Conchalí.

