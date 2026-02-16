"Tenía un negocio personal": Tomás Vodanovic acusa a 'dirigenta' de cobrar dinero para evitar desalojo de toma

16 feb. 2026 - 10:40 hrs.

Este lunes comenzó el desalojo de la toma Santa Marta de Maipú, en la Región Metropolitana, donde algunos pobladores presentaron su oposición a dejar sus viviendas.

Al respecto, el alcalde Tomás Vodanovic afirmó que se llevó a cabo un plan social junto al operativo, donde "se les ha ofrecido a todas las familias que habitan este campamento, sean chilenas, migrantes o migrantes en situación irregular, que tienen componentes de niños o niñas, personas con discapacidad o adultos mayores, un subsidio de arriendo transitorio".

No obstante, el jefe comunal manifestó que un grupo menor de residentes se opuso al desalojo, puesto que tendrían intereses económicos sobre los terrenos usurpados ilegalmente.

La denuncia del alcalde Vodanovic

"Aquí hubo un elemento distintivo de los otros campamentos, que es la presencia de una organización compuesta por pocas personas, chilenas, que es la señora Ruth, que desde el minuto 1 trató de remar en contra de este operativo, que no permitió la comunicación con las familias, que entregaba información falsa (...) para resguardar un negocio personal que ya tiene en este sector", indicó.

"Lo que había en este sector es un pequeño grupo de interés que tiene un negocio asociado a esta toma de terreno, y esas pocas familias son las que están generando algún tipo de resistencia", agregó.

En ese sentido, Vodanovic informó que como Municipio interpuso una denuncia contra esta "dirigenta" que operaba, que además de realizar una apropiación ilegal de los terrenos, arrendaba los espacios "con una falsa idea que se le ha dado a la familia, de que al pagarle a cierta dirigenta, ella va a contactar un abogado que va a impedir el desalojo de este campamento".

