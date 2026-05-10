Nicole Moreno celebra el Día de la Madre "muy power" y con nuevo e inspirador tatuaje

10 may. 2026 - 09:00 hrs.

Hoy se celebra el Día de la Madre en Chile y, cuando faltaban unas horas para la fecha especial, la fisicoculturista Nicole Moreno mostró cómo se preparaba para el festejo.

A la campeona fitness se le vio entrenar con esmero para estar en forma este domingo, pero además compartió imágenes de su paso por un estudio de tatuajes, donde le diseñaron una nota muy especial.

El nuevo tatuaje de Nicole Moreno

"Se viene el día de la mamá, tengo que llegar muy power", dijo en una historia de Instagram, donde aparece ejercitándose en el gimnasio.

Instagram @nicolelulichile

Luego rememoró el tiempo cuando estaba en la dulce espera de su hijo Francisco, a quien dio a luz cuando era una adolescente. "Como mamá, aún recuerdo cuando estaba embarazada. 14 años", escribió.

Posteriormente, la deportista nacional publicó un par de videos para enseñar el nuevo tatuaje que le hicieron. Primero se vio al artista trabajar en la cara interna de uno de los brazos de la influencer.

Luego apareció el resultado; ahora "Luli" lleva en su bíceps la frase "Los tiempos de Dios son perfectos", trazada con tipografía cursiva, fina y elegante.

Instagram @nicolelulichile

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