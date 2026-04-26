La historia de Nicole Moreno con su lujoso auto Mercedes-Benz: "Con todo mi esfuerzo"

26 abr. 2026 - 15:02 hrs.

A inicios de abril, Nicole Moreno sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los autorregalos más lujosos de su vida: la adquisición de un Mercedes-Benz GLC 200, un vehículo cuyo precio asciende a unos $50 millones.

En sus historias de Instagram, la fisicoculturista nacional relató con videos y fotos parte de la historia de cómo se enamoró de este modelo y el instante en el que decidió comprarlo.

Historia de Nicole Moreno con su Mercedes-Benz

“Recuerdos”, escribió Moreno en uno de sus registros, un video que grabó desde el interior del Mercedes en febrero de este año. "Vamos a ver si me decido por esta delicia, si Dios quiere y me acompaña con todo mi esfuerzo", expresó en ese entonces.

Instagram @nicolelulichile

En otras historias, la atleta reveló que tuvo la oportunidad de conducir un Mercedes-Benz GLC 200 por tres días, lo que solo aumentó sus ansias por comprar el suyo propio.

"Y aquí me decidí", escribió finalmente junto a una foto del interior de su actual vehículo. En él, muestra que lo que realmente la impulsó a hacer su adquisición fue encontrar un modelo con su tapicería soñada.

Instagram @nicolelulichile

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