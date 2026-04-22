Velocidad, potencia y emoción: Mega transmitirá el Gran Premio Latinoamericano de la hípica este 26 de abril

22 abr. 2026 - 11:30 hrs.

¡Atención a todos los fanáticos de la hípica! Mega transmitirá una de las carreras más importantes a nivel continental.

Se trata del Gran Premio Latinoamericano, que en su versión número 42 se realizará en el Hipódromo de Monterrico en Lima, enfrentará a pura sangres provenientes de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Perú.

El evento es una de las carreras más insignes de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), además una bolsa de premios que oscila entre los 300.000 y 500.000 dólares a repartir entre los primeros cinco puestos.

Gran Premio Latinoamericano 2026

El equipo chileno va por la gloria, representados por los caballos Medjool, Apolo Rey y Teao, pero la competencia será dura porque se medirán con los ejemplares más veloces de la región.

No te pierdas esta infartante carrera, a transmitir el domingo 26 de abril a las 18:00 horas, solo por Mega.

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