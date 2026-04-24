¡Empujones! Akemi Nakamura y Michelle Peint protagonizarán brutal pelea en el capítulo 120 de El Internado
En el avance del capítulo 120 de El Internado, una de las peleas más fuertes tendrá lugar en la casona y será protagonizada por Akemi Nakamura y Michelle Peint.
Todo comenzará cuando la modelo japonesa se enfurecerá luego de la Asamblea del Fuego y comenzará a tirar la ropa de su compañera incluso, a la taza del baño.
Rápidamente, la venezolana la enfrentará y poco a poco, la discusión subirá de nivel, llegando incluso a empujarse y lanzarse varios golpes.
Un fuerte cara a cara
El cara a cara también tendrá momentos completamente impactantes, por ejemplo, Arenita le dirá a Otakin que tiene serios problemas con el alcohol.
Natalia Rodríguez no solo protagonizará ese conflicto, pues luego acusará a Tom Brusse de haber golpeado a Akemi Nakamura, cuando ella le lanzó la copa de agua encima.
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