¡Empujones! Akemi Nakamura y Michelle Peint protagonizarán brutal pelea en el capítulo 120 de El Internado

24 abr. 2026 - 00:55 hrs.

En el avance del capítulo 120 de El Internado, una de las peleas más fuertes tendrá lugar en la casona y será protagonizada por Akemi Nakamura y Michelle Peint.

Todo comenzará cuando la modelo japonesa se enfurecerá luego de la Asamblea del Fuego y comenzará a tirar la ropa de su compañera incluso, a la taza del baño.

Rápidamente, la venezolana la enfrentará y poco a poco, la discusión subirá de nivel, llegando incluso a empujarse y lanzarse varios golpes.

El Internado

Un fuerte cara a cara

El cara a cara también tendrá momentos completamente impactantes, por ejemplo, Arenita le dirá a Otakin que tiene serios problemas con el alcohol.

Natalia Rodríguez no solo protagonizará ese conflicto, pues luego acusará a Tom Brusse de haber golpeado a Akemi Nakamura, cuando ella le lanzó la copa de agua encima.