Presentado por: Betano Falabella

¡Empujones! Akemi Nakamura y Michelle Peint protagonizarán brutal pelea en el capítulo 120 de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 120 de El Internado, una de las peleas más fuertes tendrá lugar en la casona y será protagonizada por Akemi Nakamura y Michelle Peint

Todo comenzará cuando la modelo japonesa se enfurecerá luego de la Asamblea del Fuego y comenzará a tirar la ropa de su compañera incluso, a la taza del baño.

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Rápidamente, la venezolana la enfrentará y poco a poco, la discusión subirá de nivel, llegando incluso a empujarse y lanzarse varios golpes. 

El Internado

Un fuerte cara a cara

El cara a cara también tendrá momentos completamente impactantes, por ejemplo, Arenita le dirá a Otakin que tiene serios problemas con el alcohol. 

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Natalia Rodríguez no solo protagonizará ese conflicto, pues luego acusará a Tom Brusse de haber golpeado a Akemi Nakamura, cuando ella le lanzó la copa de agua encima. 

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