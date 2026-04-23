"Por muy bueno que seas...": El presunto "palo" de Antonella Ríos tras su salida de canal de televisión

23 abr. 2026 - 20:30 hrs.

Antonella Ríos está pasando por uno de los episodios laborales más complejos de su vida, ya que que fue despedida del canal Zona Latina y no habría sido en buenos términos.

Precisamente, fue la propia Antonella quien reveló que fue despedida del canal televisivo en medio de lo que sería, para ella, una "cama", es decir, que le habrían jugado sucio para desvincularla.

Según consignó BioBioChile, esta acción por parte del canal se habría tomado luego de que Antonella pasara varios días fuera de la pantalla por problemas de salud.

El "palo" de Antonella Ríos

A raíz de esto, Ríos subió una publicación a sus historias de Instagram donde se puede ver una fuerte frase en medio de toda la polémica que surge por su despido.

"Por muy bueno que seas, el lugar equivocado igual te hace invisible", expresó Antonella, lo que fue tomado por muchos de sus seguidores como un "palo" o una indirecta a su excanal televisivo.

Instagram

Cabe destacar que distintas figuras del espectáculo salieron en apoyo de Ríos, entre ellas, Adriana Barrientos, quien subió un video mientras se preparaba para salir al aire enviando su respaldo a la actriz.

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