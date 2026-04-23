"Me tiró más para arriba": Sinaka rompe el silencio tras filtración de supuestos videos íntimos

23 abr. 2026 - 18:50 hrs.

El cantante urbano Matías Muñoz, más conocido como Sinaka, rompió el silencio tras la filtración de supuestos videos íntimos.

A través de distintas plataformas digitales se comenzaron a viralizar dos registros en los que aparecería el hombre detrás de "Senda Bellakona" manteniendo relaciones sexuales.

Filtran supuestos videos de Sinaka

En primera instancia, usuarios en redes sociales apuntaron a una expareja del cantante, conocida como Vvle.paulaa en Instagram, como la responsable de la filtración. Sin embargo, fue la propia joven quien lo descartó.

Instagram @vvle.paula

"Qué enfermedad más grande la gente que cree que yo filtro los videos", indicó en sus historias, para luego comentar que los videos eran de la época en que "ambos vendíamos contenido. Estos fueron de uso público durante un periodo largo -que después- ambos decidimos eliminar".

"Obviamente hay gente que aún los conserva y podría haber filtrado. Qué estupidez todo lo que se está comentando", cerró la mujer.

Sinaka y la filtración de videos íntimos

Sin embargo, faltaba la versión del propio Sinaka, quien a las horas decidió sacar la voz mediante sus historias en la plataforma.

"Esa persona que me quería ca… filtrándome un video, me tiró más para arriba. Saludos", lanzó.

El cantante aprovechó la instancia para promocionar su nueva canción, que este jueves sale a la luz.

"Un saludo y este día salimos con 'Sentimiento Mágico Remix' para que lo esperen. Hoy día sale un palo mundial, internacional. Ya lo saben", cerró.

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