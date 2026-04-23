Expareja de Pamela Leiva la acusa de infidelidad y relación en paralelo: "Una falta de honestidad sostenida"

23 abr. 2026 - 11:20 hrs.

Una expareja de Pamela Leiva rompió el silencio y acusó a la humorista de infiel mientras estaba en una relación con ella.

Precisamente, Leiva sorprendió a todos esta semana tras confesar que estaba en pareja desde hace un tiempo con su dentista e incluso aprovechó para presentarlo en un programa de televisión.

Sin embargo, esto al parecer fue como abrir una "caja de Pandora", ya que una expareja decidió aprovechar esta exposición y asegurar que la comediante le fue infiel.

Acusan a Pamela Leiva de infiel

Y es que, previo a su actual pareja, Leiva habría mantenido una relación con un hombre brasileño que se contactó con el programa "Zona de Estrellas", donde contó su propia verdad.

El hombre, quien se mantuvo en el anonimato sospechosamente, envió un comunicado al programa en el que decía que "durante tres años estuve en una relación que comenzó en un contexto complejo, pero que para mí fue real. Con el tiempo construimos una historia con momentos importantes y un vínculo que creí sincero".

"Hoy todo cambió. Salieron a la luz pruebas, fotos y conversaciones que confirman que esta persona mantenía otra relación en paralelo mientras seguía conmigo", aseguró.

Este hombre afirmó que no se trata solo de una infidelidad, sino de "una falta de honestidad sostenida en el tiempo. Por eso decidí hablar: porque también fui parte de esta historia. No busco conflicto, pero sí dejar claro que lo que viví fue real y que el desenlace tiene un motivo. Hoy cierro esta etapa y sigo adelante".

Hasta el momento, la comediante no se ha referido públicamente a esta acusación.

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