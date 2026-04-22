Así nació la historia de amor de Pamela Leiva con su dentista: "Tuvimos miedo de dañar la amistad"

22 abr. 2026 - 12:50 hrs.

"¡Estoy contenta!", expresó Pamela Leiva sobre su pololeo con su dentista, Leonel Vargas, a quien conoció años atrás al acudir a su consulta para restaurar su dentadura.

La humorista forjó una amistad con el especialista en rehabilitación oral que, con el paso del tiempo, se transformó en romance. "Es full apañador y contenedor, me cuida mucho, mucho. Siempre fue así como amigo, pero ahora eso se siente distinto en esta nueva etapa", declaró a Las Últimas Noticias (LUN).

La historia de Pamela Leiva con su pololo dentista

"Empezamos a compartir y a salir. Yo digo que menos mal no era mi ginecólogo, jajajá. Me pasa mirando la boca todo el rato, me limpia los dientes", relató Pame Leiva.

"Me acompañó al matrimonio de Andrea Dellacasa y al de la Marité, pero siempre como amigos. Él tenía polola, yo igual tenía una historia por ahí, y nosotros full amigos", dijo, antes de contar cómo se convirtieron en pareja.

Instagram @lungram

"La gente siempre nos tiraba el chiste de cuándo nos íbamos a poner a pololear, nosotros solos nos reíamos. A finales del año pasado, él estaba soltero y yo también. En una salida a una viña, entre almuerzo y almuerzo, entre paseo y paseo, me comenzó a tirar los cortes", recordó.

"Nos empezamos a hacer ojitos y nos dimos la oportunidad de que el vínculo se modificara. Después nos fuimos de viaje a Florianópolis, a mi lugar seguro, porque Brasil me encanta, y ahí se consolidó el romance", detalló.

"Tuvimos miedo de dañar la amistad", confesó la humorista, pero dijo que igual se arriesgaron: "Es que sobre todo nos tenemos mucho cariño. Es una relación muy bonita. Ya éramos amigos y la pasábamos muy bien, y le dije que pololear era subir de nivel. Así él dice que lo convencí, jajajá".

Pamela Leiva admitió que, luego de ser confidentes, se sintió raro ser novios. "Las primeras veces que nos dijimos 'mi amor' nos mirábamos y nos daba risa", destacó.

Sin embargo, tienen a su favor el estrecho vínculo que habían construido. "Como partimos de una amistad, ahora es como ser familia, él conoce a la mía, yo a la de él, y es súper bacán (...) Tenemos el mismo sentido del humor, me ha regalado remates para mis chistes porque es muy ameno, muy simpático y muy livianito de sangre", concluyó.

LUN

Todo sobre Pamela Leiva