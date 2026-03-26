Pamela Leiva revela la única forma en la que volvería a casarse: "Haría una ceremonia, pero..."

26 mar. 2026 - 14:30 hrs.

Pamela Leiva está disfrutando de su soltería y de llevar a cabo sus proyectos personales, tras su quiebre con un galán brasileño el año pasado.

No obstante, la comediante no está cerrada al amor. En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la actriz se sinceró ante la consulta: "¿Te volverías a casar?".

La respuesta de Pame Leiva ante un posible nuevo matrimonio

Cabe recordar que Pame tuvo un corto matrimonio de un año. Se casó en 2017 con el publicista Carlos Segura, de quien se separó luego que él le fuera infiel con una amiga.

Instagram: @pameleiva

Posteriormente, tuvo un romance de tres años con un brasileño, que no pasó a mayores. En una entrevista otorgada en diciembre de 2025, la actriz manifestó: “Han sido años súper intensos, con muchos proyectos, y una relación requiere tiempo y dedicación que hoy prefiero poner en mí”.

No obstante, ahora volvió a abrirse sobre el tema. En respuesta a sus seguidores, comentó que solo se volvería a casar de una manera simbólica: “Sí, pero no legalmente”.

“Haría una ceremonia, como beber o como una fiesta, y me vestiría así y la cuestión, pero no firmar papel. O sea, a mí a esta altura ya no me conviene eso”, detalló al respecto.

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