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'Siempre estaré aquí': El romántico mensaje de Alexis Sánchez junto a nuevas fotos de su esposa e hija Alexis Sánchez

"Siempre estaré aquí": El romántico mensaje de Alexis Sánchez junto a nuevas fotos de su esposa e hija

  • Por Agustín Brun

En medio de las celebraciones por el Día de la Madre, Alexis Sánchez compartió una serie de románticas y familiares publicaciones dedicadas a su pareja, Alexandra Litvinova.

A través de sus historias de Instagram, el delantero comenzó publicando una fotografía de Alexandra embarazada, acompañada por el mensaje “Happy Mother’s Day” y etiquetando la cuenta @litvinova_alexandra.

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El registro estuvo musicalizado con la canción You’re Still The One de Teddy Swims, aportando un tono aún más emotivo a la dedicatoria.

"Siempre estaré aquí"

Más tarde, Alexis compartió una segunda imagen tomada en un restaurante, donde aparecen los tres juntos como familia. En la fotografía, el futbolista aparece besando a su hija Bela, por lo que no se alcanza a ver ni el rostro de la pequeña ni el del propio jugador, mientras Alexandra sí aparece claramente en la escena.

La publicación fue acompañada por la frase: “I will always be here for you” (“Siempre estaré aquí para ti”), siendo una de las publicaciones más románticas del excampeón de América en el último tiempo.

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