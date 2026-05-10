"Feliz día mamá": Los tiernos y emocionantes saludos de los famosos en el Día de la Madre

10 may. 2026 - 17:00 hrs.

Durante este Día de la Madre, diversas figuras del espectáculo y la televisión chilena utilizaron sus redes sociales para dedicar tiernos mensajes y compartir especiales recuerdos junto a sus mamás, emocionando a sus seguidores con fotografías familiares y sentidas palabras.

Uno de ellos fue Luis Jiménez, quien publicó una antigua fotografía junto a su madre, aparentemente tomada en un matrimonio. En la imagen, ambos aparecen sonrientes y elegantemente vestidos. Junto al registro escribió: “Ese amor incondicional... Elsa Garcés Feliz Día, te amo”.

Por su parte, la actriz Belén Soto compartió una postal junto a su madre, disfrutando de un momento en una piscina. La intérprete acompañó la imagen con el mensaje: “Feliz día a mi madre hermosa Carolina Infante”.

En tanto, Maite Rodríguez también dedicó emotivas palabras a su madre, la actriz Carolina Arregui. La publicación mostraba un afectuoso abrazo entre ambas y fue acompañada por el mensaje: “Ese abrazo, te amo mamá, feliz día todos los días”.

Otro que se sumó a las celebraciones fue el comediante Fabrizio Copano, quien sorprendió al compartir una fotografía enmarcada de su madre cuando era joven. Junto a la imagen, escribió de manera sencilla pero significativa: “Feliz día mamá”.

Finalmente, el conductor de noticias Rodrigo Sepúlveda publicó una tierna fotografía abrazando a su madre, mientras ella le besa la mejilla. En la publicación expresó: “Feliz día mamá, gracias por tanto”.

Las publicaciones rápidamente se llenaron de mensajes y reacciones de cariño, en una jornada marcada por los homenajes y muestras de amor hacia las madres.

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