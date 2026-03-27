"Me volvería a operar": La reflexión de Pamela Leiva a casi 17 años de su cirugía de manga gástrica

27 mar. 2026 - 16:40 hrs.

Pamela Leiva se operó hace casi 17 años de una manga gástrica, cirugía que la ayudó a bajar desde los 120 kilos a menos de la mitad. Desde entonces ha sido un vaivén de perder y ganar peso, pero con resultados positivos en general.

La comediante ascendió progresivamente hasta los 82 kilos, momento que coincidió con su rutina humorística presentada en el Festival de Viña del Mar 2023.

Este fue su punto máximo desde la intervención quirúrgica: “En ese momento, volví a un plan con nutriólogo”. Hoy en día, bajó a 77 kilos.

La operación de Pamela Leiva

“Yo podría haber hecho una corrección de la manga, pero ahora quiero darme la oportunidad de bajar los 10 kilos que me faltan, porque ya bajé cinco de forma más lenta, pero sin tener que volver a intervenir el estómago. Yo como poco y no quiero comer menos. Mi idea es volver a 68 kilos”, resaltó en una entrevista a Las Últimas Noticias (LUN).

Instagram: @pameleiva

“Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida”, reconoció la actriz, al reflexionar sobre la operación del 26 de octubre de 2009.

“Yo me volvería a operar (...) Si pudiera hablarme (al pasado) me diría: Hazlo, opérate, cuídate y aprovecha esta oportunidad”, resaltó.

En la actualidad, Pame se hace un chequeo anual para verificar el estado de su manga gástrica. La última fue el pasado miércoles 25 de marzo. “Todo está muy bien”, aseguró.

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