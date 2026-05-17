"Me estoy incendiando por dentro": El particular tratamiento milenario al que se sometió Fran Maira

17 may. 2026 - 11:07 hrs.

En una jornada en la que el cuidado personal fue el gran protagonista, Fran Maira se sometió a una práctica china que data de hace miles de años: la acupuntura.

A través de sus historias de Instagram, la artista nacional compartió un par de videos sobre esta experiencia que vivió en Santiago, guiada por el especialista José Cifuentes.

Experiencia de Fran Maira con la acupuntura

En su registro, Fran Maira tenía varias agujas insertadas en la zona del abdomen. A estas se las sometió a calor con ayuda de un algodón encendido, una técnica que es conocida como "aguja de fuego" y permite activar la energía protectora del cuerpo.

Instagram @franmaira___

Con humor y dramatismo, la cantante urbana expresó: "Me estoy incendiando por dentro", al mismo tiempo que enfocaba en su cámara cómo el algodón ardiente calentaba cada aguja.

"Para ser bella, hay que ver estrellas", agregó Fran sobre este tratamiento antiguo que, entre sus beneficios, resalta el control del peso, el drenaje linfático y la reducción del estrés.

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