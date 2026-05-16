"Un desastre": El gran inconveniente que enfrentó Vanesa Borghi en su casa tras una filtración de agua

16 may. 2026 - 10:00 hrs.

Para Vanesa Borghi, la semana transcurrió de manera problemática, tras registrar la avería de un baño. Según relató, esto causó una grave inundación que dañó el piso en una sección de su casa.

"Es un desastre. Se nos infló todo el piso, como pequeñas ondulaciones", explicó la modelo a través de sus historias de Instagram, donde mostró el caos que dejó la filtración del agua y los trabajos que se iniciaron para reparar todo.

Reparaciones en casa de Vanesa Borghi

Inicialmente, Vanesa Borghi pensó que la reparación sería algo tan sencillo como sustituir el piso de madera por láminas de PVC. Sin embargo, tras comenzar a remover las tablas, los trabajadores que contrató encontraron un nuevo inconveniente.

Instagram @vanesaborghi

"Según nos dicen, no está perfectamente nivelado el piso, así que hay que solucionar eso antes de poner las placas", resaltó. "Qué dolor de cabeza, continúa el problema...", escribió en uno de sus registros.

En una posterior historia, se aprecia cómo luce el piso ya nivelado con lo que parece ser cemento, a la espera de la instalación de las nuevas láminas.

"Tenemos todas las cosas afuera, es un desastre", lamentó Vanesa, exhausta por todas las complicaciones suscitadas.

Instagram @vanesaborghi

Sin embargo, la presentadora finalmente logró solventar la situación. La tarde del viernes mostró el avance del piso, terminado casi por completo.

Instagram @vanesaborghi

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