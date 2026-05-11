¿Por qué Vanesa Borghi está recorriendo el mundo? El interesante proyecto familiar en el que está trabajando

11 may. 2026 - 09:00 hrs.

La modelo y comunicadora Vanesa Borghi se encuentra recorriendo distintos destinos junto a su familia mientras trabaja en un nuevo proyecto que próximamente verá la luz.

A través de sus historias de Instagram, la influencer argentina compartió registros desde Aruba, donde aparece disfrutando junto a sus hijos y mostrando parte de las experiencias que ha vivido durante las últimas semanas fuera de Chile.

En una de las imágenes publicadas, Carlos Garcés, su pareja, aparece sosteniendo en brazos a su hija Alma mientras disfruta de los paisajes caribeños, dejando entrever que sus viajes tienen relación con una nueva producción audiovisual que ya está en desarrollo.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Vanesa Borghi?

La modelo afirmó que el nuevo proyecto que la convoca a viajar por distintos lugares se trata de la segunda temporada de Familia por el Mundo, espacio que debutó en Mega 2 y que muestra las aventuras familiares de la comunicadora junto a su pareja Carlos Garcés y su hijo Teo, recorriendo distintos lugares y culturas alrededor del mundo.

“Viajar con niños es agotador, no se puede negar, pero qué fortuna poder hacerlo. Estar todos juntos con salud, visitando estos lugares tan preciosos, viviendo experiencias únicas”, escribió Borghi en sus redes sociales.

Además, agregó una reflexión sobre esta experiencia familiar: “Quizá Teo no recuerde nada de esto, pero es un regalo para nosotros, que vemos esa sonrisa cuando se sorprende con las cosas, cuando algo le gusta; es un gozador”.

Finalmente, confirmó el regreso del programa y adelantó su estreno: “Qué fortuna estar acá. Familia por el Mundo, segunda temporada desde junio por Mega”, señaló en sus historias de Instagram. Esta vez, estará acompañada por Alma, su bebé de aproximadamente tres meses.

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