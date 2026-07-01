A tres meses de enviudar, "Guatón" de Los Atletas de la Risa revela cómo enfrenta el duelo: "Tengo que seguir"

01 jul. 2026 - 13:30 hrs.

El mes de abril marcó un antes y después en la vida del "Guatón" de Los Atletas de la Risa, Juan Carlos Donoso, quien perdió a su esposa Myriam Salazar tras una crisis de pancreatitis aguda.

Casi tres meses después, el humorista cuenta cómo supera el duelo y reitera la intención de su familia de querellarse contra la ex Posta Central por presunta negligencia en la atención de su señora.

El duelo del "Guatón" Juan Carlos Donoso tres meses después

"Tengo que seguir. Mis hijos me recomendaron seguir, que este es mi trabajo, que me hace bien. Esta es mi pega y de esto vivo", declaró el Guatón en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), donde expresó su satisfacción por el éxito que están teniendo sus shows Los Atletas de la Risa.

Instagram @guatondedomocho

"Mi señora podía estar muy mal de salud y siempre me decía que igual fuera a trabajar", agregó. Y en efecto, Donoso volvió a los escenarios solo unos días después de enviudar. Eso y la compañía de sus tres hijos han sido sus motores para seguir adelante, según comentó a LUN.

El comediante vive con sus hijas Myriam y Sandy, mientras que su hijo almuerza con él casi todos los días. "Gracias a Dios estoy bien acompañado, en las noches es un poquito más difícil. Me ha costado dormir", admitió.

"Para el Día del Padre me hicieron una sorpresa súper bonita en la casa, yo justo volvía de un show. Casi me mataron a mí estos w... jajajá (...) Lo pasamos bien aunque siempre estará esa penita de que falta alguien en la mesa", relató.

"Tengo que apartar las cosas, la pena la llevo en el alma y cada día está más escondidita, y ahí va a estar por siempre", expresó.

Querella contra la ex Posta Central

Cuando falleció su esposa, Donoso y su hija Sandy acusaron públicamente al personal de salud que atendió a Salazar en la ex Posta Central por desestimar su condición y no darle a tiempo el tratamiento debido. "Actuaron con total inhumanidad. Ella gritaba de dolor y no la ayudaron", declaró en ese momento la joven enfermera.

Ahora, el Guatón reafirma su intención de tomar acciones legales. "No me gusta mucho hablar de ese tema. Estamos esperando el certificado de la autopsia y otros documentos para el perito forense. Como familia nos queremos querellar penalmente", dijo.

Sin embargo, aclaró que su intención no es lucrarse con la muerte de su esposa: "No queremos plata y que se acabe el caso, queremos justicia, que encuentren culpables y que ya no puedan ejercer".

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