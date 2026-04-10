"Nadie nos ayudaba": El dolor del "Guatón" de Los Atletas de la Risa por la muerte de su esposa

10 abr. 2026 - 14:00 hrs.

Juan Carlos Donoso, el "Guatón" de Los Atletas de la Risa, dice que está "deshecho" luego de la muerte de su esposa Myriam Salazar por una pancreatitis aguda en la ex Posta Central.

Junto a sus hijos Myriam, Juan Carlos y Sandy denunció al centro de salud ante la PDI por presunta negligencia médica. En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el comediante relató lo sucedido en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública.

El dolor del "Guatón" de Los Atletas de la Risa por la muerte de su esposa

"Les faltó empatía, humanidad, vocación. Eso le falta a la salud chilena. Estudian para ganar plata, no les interesa atender bien", declaró Donoso a LUN. "Nos tuvieron dos horas en la sala de espera. Mi señora gritaba y se retorcía de dolor, y nadie nos ayudaba", expresó.

Salazar falleció luego de largas horas de atención "deficiente", mientras veían cómo su vida "se iba apagando de a poquito, le costaba respirar y nadie la ayudaba".

Instagram @sandysthef

El humorista y su hija mayor, Myriam, fueron testigos de la desesperada maniobra de la hermana menor, Sandy, para salvar a su madre. La joven estudiante de enfermería le hizo RCP (reanimación) al darse cuenta de que estaba en paro cardiorrespiratorio.

"Era tanta nuestra desesperación que empezamos a gritar. Llegaron hasta los guardias. Después de horas que nos ignoraron, ahí sí aparecieron todos, las enfermeras, los doctores", detalló.

"Nunca voy olvidar las manos de una enfermera sobre las de mi hija, tratando de reanimar a mi señora. Nos echaron para afuera a todos. Nos pusimos a rezar", recordó.

El adiós a su compañera de vida

"Estoy deshecho. Se fue mi compañera de vida. La conocí a los 18 años (...) Ella trabajaba en el Minvu (Ministerio de Vivienda). Enganchamos altiro, al poco tiempo nos casamos y mira cómo terminamos. Acá. Estamos destrozados", lamentó.

Finalmente, advirtió que como familia lucharán para que "se sepa que hubo una negligencia, para que a nadie más le pase. Somos humildes, pero todos merecemos una atención digna".

Instagram @guatondomocho

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