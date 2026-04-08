El drama de integrante de Los Atletas de la Risa: Acusa que su esposa murió por presunta negligencia médica

08 abr. 2026 - 17:10 hrs.

Una horrible situación está viviendo Juan Carlos Donoso, también conocido como "El Guatón" de Los Atletas de la Risa, tras la repentina muerte de Myriam, su esposa.

Y es que no solo es el hecho de la muerte el que causa dolor en la familia del comediante, sino que también una acusación de supuesta negligencia por parte de ellos contra el recinto médico que atendió a Myriam.

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Según consignó Meganoticias, Donoso habló con el matinal de CHV donde explicó lo que aconteció previo al fallecimiento de su esposa.

"Guatón" de Los Atletas de la Risa acusa negligencia

Todo comenzó cuando Myriam sintió un intenso dolor de estómago, por lo que tanto él como su hija Sandy decidieron llevarla hasta el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, la ex Posta Central.

Sandy, quien es estudiante de enfermería, afirmó que se incurrió en una serie de malas prácticas con su madre, ya que al llegar al recinto hospitalario la mandaron a un box que contaba con aire acondicionado y cuando ella solicitó apagarlo, se le dijo que no se podía.

"A la media hora apareció una TENS (técnico en enfermería) para hacer control de signo vital, que solo fue toma de presión y temperatura. Mi mamá estaba hipotensa, estaba con hipotermia porque marcó 34,7. No le tomaron frecuencia respiratoria, nada", afirmó la joven.

Fue así como Myriam fue diagnosticada con pancreatitis, pero no habría recibido un tratamiento adecuado para la gravedad de este problema de salud, por lo que esta condición terminó evolucionando y causando un paro cardíaco en la mujer.

La propia Sandy tuvo que hacerle reanimación cardiopulmonar (RCP) a su madre mientras, según ella, el personal médico no habría actuado con premura, decidiendo trasladarla a una sala donde fue intubada, pero falleció a la media hora.

Ante esto, la familia de Juan Carlos Donoso se trasladó hasta la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar una presunta negligencia.

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