La dura pérdida que enluta a la actriz Loreto Aravena: "Me parte el corazón despedirte"

24 may. 2026 - 17:10 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Loreto Aravena comunicó la lamentable muerte de su abuelo, Julio, y le dedicó un extenso y emotivo mensaje.

"Me parte el corazón despedirte, te llevaste el sol y trajiste una niebla espesa para viajar por todo Chile y llegar hasta el sur para despedirnos entre sueños", comenzó escribiendo.

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Posteriormente, la actriz destacó la mayor cualidad de su tata: "No eras un hombre perfecto, pero eras un hombre de palabra (es lo único que verdaderamente uno tiene, me dijiste un día) Por eso cuando nació mi hermana y tu vida cambió (ahora eras abuelo y no de 1, sino de 2 niñitas, porque al poco tiempo llegué yo) juraste convertirte en un hombre mejor".

Las tiernas palabras de Loreto Aravena hacia su abuelo

Sobre lo anterior, Loreto Aravena recordó que su abuelo dejaba que ella y su hermana lo maquillaran y lo peinaran, tal como si fuera una muñeca.

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También, rememoró los divertidos panoramas que armaba el padre de su mamá: "Al que nos invitaba a pasear a la plaza de Viña. Al que me llevaba a la playa. Al que me enseñó a tallar la madera y amar el bosque".

Finalmente, la intérprete le envió un especial mensaje, donde también recordó a su abuelita: "Yo conocí al mejor tata del mundo y hoy lo despido deseando ya se haya encontrado con mi abuela y estén otra vez de la mano danzando en algún lugar paradisíaco cerquita de mí".

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