El luto de Loreto Aravena por partida de su abuela: "Aún espero verte en la ventana al llegar"
La actriz Loreto Aravena utilizó sus redes sociales para recordar a su abuela, quien falleció hace ya casi tres meses, hecho que dejó muy afectada a la intérprete nacional.
Loreto, recordada por su participación en teleseries y series nacionales de gran connotación, subió a sus plataformas digitales un carrusel rememorando a su "Nona".
Loreto Aravena recuerda a su fallecida abuela
"Naciste un día 29, por eso hoy, a casi 3 meses de tu partida, vuelves al mar, el mismo donde disfrutabas bañándote entre espuma, el mismo mar donde tantas veces te bañaste con nosotras, tus nietas, donde llegabas con tu tecito caliente y tu 'sanguche' de pan amasado con tomate y un cortito de manzanilla o menta, no para ti, 'para el frío'", partió diciendo Loreto.
"Te despedimos primero en tu Chiloé querido este verano, porque además de mar siempre fuiste tierra y quedaste en mi roca favorita mirando a la isla que te hizo tan feliz", comentó, y agregó: "Hoy una foto tuya allí vigila ‘el salto de la Nona’ y vuelves a ser polvo y tierra y mar...".
En esa línea, concluyó que "ahora estás en todo, cada día en algún detalle y, aunque aún espero verte en la ventana al llegar, sé que desde arriba nos cuidas con tu amor infinito. Nona".
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de