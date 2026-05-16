"Se requirió una coreografía importante": Así se grabó impactante atropello de Salvando a Ema

16 may. 2026 - 14:00 hrs.

La primera teleserie vertical de MegaShorts, Salvando a Ema, cautivó al público en las diversas plataformas digitales del canal.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en el primer capítulo, cuando se produce el atropello de la mamá de la pequeña Ema.

El equipo digital de Mega asistió a las grabaciones de este momento crucial de la teleserie vertical y acá te contamos cómo se filmó.

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Así se grabó el atropello en Salvando a Ema

Nicolás Alemparte, director de la producción, indicó que la escena tenía un alto nivel de dificultad, ya que, al tratarse de un atropello, "había muchos efectos tanto visuales como de maquillaje, peluquería".

"Se requirió una coreografía importante con la actriz que interpretó a esta madre inmigrante que muere y eso es mucho ensayo", agregó.

Respecto a este nuevo formato, Alemparte manifestó que "es un idioma nuevo, es una manera de contar nueva. Hay cosas que se suman y hay cosas que restar del horizontal".

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