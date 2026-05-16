"De rubia a más rubia": El iluminado cambio de look que Blu Dumay luce con alegría

16 may. 2026 - 15:00 hrs.

Los cambios de look no necesitan ser radicales para marcar una diferencia y así lo demostró la influencer Blu Dumay, quien volvió a apostar por el cabello rubio, pero con un nuevo giro.

La hija de María Alberó se sometió a esta transformación capilar en un reconocido salón de belleza de Santiago, un espacio al que también acuden figuras famosas como Florencia Araneda y Milagros Zabaleta.

Blu Dumay y el nuevo rubio de su cabello

"Se viene cambio de look", escribió Blu en una de sus historias de Instagram. En la imagen que compartió, aparece sentada frente al espejo, lista para ser atendida y anticipando el resultado final.

Instagram @bludumay

En esta ocasión, la participante de El Internado no modificó su corte, pero sí decidió intensificar su color: pasó de un rubio natural con matices más oscuros a un tono mucho más marcado, brillante y con un aire estilo Barbie.

"De rubia a más rubia", comentó en otro registro, un video donde mueve su melena dorada, evidentemente feliz con el resultado de su nueva y radiante coloración.

Instagram @bludumay

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