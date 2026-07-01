"Era mi peor enemiga": La profunda reflexión de Vanesa Borghi sobre su cuerpo
"En mi mejor versión". Con esas palabras, Vanesa Borghi dio inicio a una profunda reflexión que decidió compartir con sus seguidores, donde también tuvo palabras para su maternidad.
Recordemos que la modelo e influencer dio a luz a su segundo hijo con Carlos Garcés el pasado 11 de febrero, cuando nació la pequeña Alma.
En una publicación donde incluyó una sesión fotográfica donde aparece con un pelo impresionantemente ondulado, quien fuese musa de Morandé con Compañía dio rienda suelta a sus pensamientos.
La reflexión de Vanesa Borghi
"En mi mejor versión… Puede que no tenga la misma energía que antes, que no me vea como años atrás, pero les aseguro que me siento tan bien conmigo misma", señaló de partida Borghi.
Tras lo anterior, dijo haber aprendido a aceptar y amar "cada centímetro de mi cuerpo que por muchos años acrecentaron inseguridades".
"Quizá tiene que ver con la maternidad, pero no tengo tiempo para perder en tonteras… mejor enfocarme en las cosas buenas, en potenciar todo lo lindo del día a día, de lo que me rodea, que veo en mí", agregó.
Por último, Vanesa reconoció que "era mi peor enemiga, y en realidad tengo tanto que agradecer".
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