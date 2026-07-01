Angélica Castro aborda el romance de Cristián de la Fuente con Gabriela Bravo: "Es mi ex marido, no mi amigo"

01 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Angélica Castro estuvo invitada en "La Hora de Conversar", donde se refirió al lanzamiento de su nuevo pódcast "Tu mejor versión" pero además contestó una pregunta sobre su exmarido, Cristián de la Fuente.

La pareja se separó en 2022 tras 20 años de matrimonio y una hija en común, Laura de la Fuente. Ahora el actor tiene un romance con la ingeniera comercial Gabriela Bravo, un tema que tocó el anfitrión del programa, Sergio Marabolí.

¿Qué dijo Angélica Castro sobre Cristián de la Fuente?

Durante su participación en el programa transmitido en YouTube, Angélica Castro defendió el derecho de las figuras públicas a reservarse ciertos temas de su vida personal.

"¿Por qué tanta explicación? También puedes salir con alguien y no necesariamente es tu pareja, puedes salir con una pareja, puede ser tu novio, puedes vivir con alguien, pero tampoco lo quieres contar", comentó. Fue en ese punto cuando el conductor le preguntó si su exmarido le habló sobre su pololeo con Bravo.

Instagram @iamdelafuente

"¿Por qué me tiene que dar explicaciones? O sea, es mi exmarido, no es mi amigo número uno", contestó entre risas, antes de simular una conversación telefónica con De la Fuente. "'Oye, déjame contarte que tengo una pareja'. ¡Nada que ver, somos grandes ya!", expresó.

"No, eres grande, haz lo que quieras con tu vida, sé feliz, punto. Lo mismo yo. Yo creo que uno tiene que aprender a cortar lazos, a seguir adelante y qué rico que cada cual pueda ser feliz, rehacer su vida", argumentó.

Finalmente, recordó el único lazo que la unirá para toda la vida con el artista. "Para mí la única responsabilidad que una pareja amerita en conjunto después que ya no están juntos, es un hijo. Eso sí es importante", puntualizó.

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