Unión Española vs. Palestino: Conoce hora, fecha y cómo ver este partido EN VIVO de la Liga Femenina en Mega 2

15 may. 2026 - 12:00 hrs.

El conglomerado Megamedia sigue fortaleciendo su compromiso con el deporte nacional al expandir la cobertura del fútbol femenino a través de Mega y Mega 2, llevando toda la emoción de la competencia a miles de hogares en el país.

Este fin de semana, la pasión de la Liga Femenina se vive por la pantalla abierta, con la transmisión de dos imperdibles encuentros para que acompañes y alientes a tu equipo favorito en cada jugada.

Uno de esos encuentros será entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers, por la señal oficial de Mega, y el segundo será Unión Española vs. Palestino por Mega 2.

¿Cómo ver Unión Española vs. Palestino femenino por Mega 2?

El domingo 17 de mayo se disputará el partido entre Unión Española y Palestino que será transmitido en vivo a partir de las 11:30 horas por Mega 2. Este encuentro también lo puedes ver por la señal en vivo de Mega.cl.

El encuentro tendrá los relatos y comentarios de nuestros periodistas de Mega Deportes. ¡No te pierdas el fútbol femenino por Mega!

¿Cómo ver Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers femenino?

En tanto, podrás ver el partido entre Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers este sábado 16 de mayo, desde las 16:30 horas, por la señal principal de Mega, y alentar a tu equipo desde tu hogar.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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