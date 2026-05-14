Daniela Aránguiz revela insólita petición que le hizo su ex Jorge Valdivia: "Yo lo encuentro una ordinariez"

14 may. 2026 - 13:10 hrs.

"Todo lo que había avanzado en nuestra relación dio como 58 pasos para atrás", dijo Daniela Aránguiz sobre su exmarido, Jorge Valdivia, quien le envió un correo con una petición que la incomodó.

La ex Mekano habló sobre el tema en el programa del que es panelista, donde calificó de "ordinaria" la solicitud que le hizo el padre de sus hijos.

El descargo de Daniela Aránguiz contra Jorge Valdivia

"No encuentro nada más flaite que un hombre esté pidiendo los regalos que uno hizo, sobre todo si esos regalos tienen un significado, algo especial", empezó diciendo Daniela Aránguiz en el programa "Sígueme" de TV+. "Yo lo encuentro una ordinariez, así que, Jorge Valdivia, no me sigas pidiendo las argollas de matrimonio", expresó la influencer.

"Yo no sé si las quiere derretir para comprarle un anillo a la polola nueva o si las quiere para tener un recuerdo simbólico, pero te lo juro, qué cuestión más rasca y ordinaria", insistió, antes de explicar el origen de las alhajas.

Instagram @danyaranguizf

"Lo que pasa es que cuando uno se casa, tienes tu argolla de matrimonio y después hay aparadores, que son un anillo que va cada 10 años de matrimonio. Entonces, yo tenía dos", detalló.

"¿Para qué se las va a poner? No se las ponía cuando estaba casado y se las va a poner soltero ahora", resaltó, para luego revelar el destino de las mencionadas joyas.

"No existen las argollas, no existen. Qué me interesa a mí para qué las quiere. Quizás para pedir compromiso (...) Los anillos no existen hace mucho tiempo, yo los mandé a derretir", dijo. "El correo era buena onda. Yo creo que lo hace para tener algún tipo de comunicación conmigo", concluyó.

La influencer y el exfutbolista firmaron su divorcio en diciembre pasado luego de más de tres años de separación. Sin embargo, se estaban llevando bien e incluso ella lo alojó en su casa en enero de 2025, cuando él debió cumplir arresto domiciliario nocturno al ser investigado por delitos sexuales.

Todo sobre Daniela Aránguiz