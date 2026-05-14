La emoción de la Liga Femenina y toda la adrenalina del Copec RallyMobil se toman las pantallas de Mega

14 may. 2026 - 12:45 hrs.

Este fin de semana, MegaDeportes se toma las pantallas con una intensa doble jornada de la Liga Femenina 2026, en el marco de la novena fecha del campeonato, y toda la adrenalina del Powerstage del Copec RallyMobil 2026 a través de las señales Mega y Mega 2.

Fútbol Femenino

La acción comenzará este sábado 16 de mayo, desde las 17:00 horas por Mega, con el duelo entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers. El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bueras.

Con el relato de Marcelo González y los comentarios de Camila Romero, las azules buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla, donde marchan segundas con 17 puntos, mientras que las porteñas intentarán acercarse a los primeros puestos del campeonato.

El fútbol femenino continuará el domingo 17 de mayo, desde las 11:30 horas por Mega 2, con el compromiso entre Unión Española y Palestino.

El partido se jugará en la cancha 2 del Estadio Santa Laura y medirá a las hispanas, sexta en la clasificación, frente a las baisanas, que ocupan el cuarto lugar de la tabla. Marcelo González estará a cargo del relato junto a los comentarios de Camila Romero.

RallyMobil Arauco

El domingo, desde las 16:00 horas por Mega 2, la jornada marcará el regreso del Campeonato Nacional de Rally, con la transmisión del Powerstage de la tercera fecha del Copec RallyMobil 2026.

MegaDeportes llevará la acción desde Arauco, en la región del Biobío, junto a los comentarios de Daniel Ahumada. La competencia contará con ocho especiales y más de 220 kilómetros de recorrido, incluyendo tramos que también serán parte de la cita mundialista en septiembre. Además, destacan el regreso de Tadeo Rosselot y la presencia del dakariano Lucas del Río.

La cobertura completa del Copec RallyMobil estará disponible en Mega Go entre el 15 y 17 de mayo.

El fútbol femenino y el RallyMobil se viven este fin de semana por Mega, Mega 2 y Mega GO.

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