"No lo decía con palabras...": Emilia Dides cuenta cómo su instinto materno ayudó a salvar la vida de su hija

14 may. 2026 - 08:30 hrs.

La ex Miss Universo Chile Emilia Dides entregó un potente testimonio, en el que aseguró que su instinto materno la ayudó a salvar la vida de su hija Mía.

La modelo contó esto en el espacio "Hasta que el podcast nos separe" de Diana Bolocco y Cristián Sánchez, donde dio a entender que Mía tenía que nacer el 22 de febrero pasado, a sus 40 semanas, pero se estaba adelantando a las 34 semanas.

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Es así como le tuvieron que inyectar corticoides y que hiciera reposo absoluto, ya que a sus 34 semanas de gestación, la pequeña no tenía los pulmones totalmente desarrollados.

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La intuición de Emilia Dides

Todo se mantuvo normal, pero a las 36 semanas Emilia tuvo un mal presentimiento y sintió que su hija podía nacer en cualquier momento gracias a señales en su embarazo: "Te juro que no me lo decía con palabras, pero me pegaba patadas, me dolía la pelvis, me dolía todo, ya no podía caminar del dolor".

Fue así como acudió hasta el médico, donde le hicieron una ecografía y le aseguraron que aún no estaba en trabajo de parto. Sin embargo, Emilia insistía en que la niña debía y quería nacer.

"Le digo, 'doctor, a ver, tú me acabas de hacer una eco, ¿cómo está el cordón umbilical?'. Me dijo, 'no, está perfecto'", comentó Emilia, pero ella insistió que su hija debía nacer y así se lo comunicó a su pareja, Sammis Reyes, en reiteradas ocasiones.

La insistencia de Emilia fue tal que indujeron el parto y se llevó una sorpresa cuando vieron a la bebé: "Sacan a la Mía y venía ahorcada doble con el cordón umbilical", y agregó que venía con una coloración muy oscura, reflejando así que su determinación con el parto ayudó a salvar la vida de su hija.

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