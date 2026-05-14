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'No lo decía con palabras...': Emilia Dides cuenta cómo su instinto materno ayudó a salvar la vida de su hija Instagram

"No lo decía con palabras...": Emilia Dides cuenta cómo su instinto materno ayudó a salvar la vida de su hija

  • Por Matías Rivera

La ex Miss Universo Chile Emilia Dides entregó un potente testimonio, en el que aseguró que su instinto materno la ayudó a salvar la vida de su hija Mía

La modelo contó esto en el espacio "Hasta que el podcast nos separe" de Diana Bolocco y Cristián Sánchez, donde dio a entender que Mía tenía que nacer el 22 de febrero pasado, a sus 40 semanas, pero se estaba adelantando a las 34 semanas. 

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Es así como le tuvieron que inyectar corticoides y que hiciera reposo absoluto, ya que a sus 34 semanas de gestación, la pequeña no tenía los pulmones totalmente desarrollados. 

Emilia Dides
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La intuición de Emilia Dides

Todo se mantuvo normal, pero a las 36 semanas Emilia tuvo un mal presentimiento y sintió que su hija podía nacer en cualquier momento gracias a señales en su embarazo: "Te juro que no me lo decía con palabras, pero me pegaba patadas, me dolía la pelvis, me dolía todo, ya no podía caminar del dolor".

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Fue así como acudió hasta el médico, donde le hicieron una ecografía y le aseguraron que aún no estaba en trabajo de parto. Sin embargo, Emilia insistía en que la niña debía y quería nacer. 

"Le digo, 'doctor, a ver, tú me acabas de hacer una eco, ¿cómo está el cordón umbilical?'. Me dijo, 'no, está perfecto'", comentó Emilia, pero ella insistió que su hija debía nacer y así se lo comunicó a su pareja, Sammis Reyes, en reiteradas ocasiones. 

La insistencia de Emilia fue tal que indujeron el parto y se llevó una sorpresa cuando vieron a la bebé: "Sacan a la Mía y venía ahorcada doble con el cordón umbilical", y agregó que venía con una coloración muy oscura, reflejando así que su determinación con el parto ayudó a salvar la vida de su hija. 

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