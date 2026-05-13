Luis Pedraza anuncia que se convirtió en padre por tercera vez: "Viniste a llenar de nueva vida"

13 may. 2026 - 18:00 hrs.

El cantante nacional Luis Pedraza confirmó, a través de una publicación en redes sociales, que se convirtió en padre por tercera vez..

Hace unos meses, el recordado "Toco Toco" del programa Rojo dio a conocer que sería nuevamente papá, aunque por primera vez junto a su actual pareja, Pilar Andriola.

Luis Pedraza se convierte en padre por tercera vez

"Nunca soltaré tu mano… Bienvenido a la familia, mi amado Nicolás Emiliano Pedraza Andriola. Viniste a llenar de nueva vida, nuestras vidas", expresó Pedraza con extrema felicidad.

En esa línea, el artista agregó: "Eres bendito y fuiste escogido por Dios para un hermoso propósito en este mundo. Aquí estaremos con tu mamita y hermanitos, para guiarte, cuidarte y amarte por siempre".

"¡Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto! Por nunca soltarnos de tu mano! Te doy gloria y honra", comentó Luis, al mismo tiempo que envió un mensaje a su pareja: "¡Amada Pilar, te admiro tanto! Eres una mamita con súper poderes. Te amamos".

Enseguida, distintas personas del círculo cercano de Pedraza, así como sus seguidores y quienes han estado atentos a su carrera, lo felicitaron por esta gran noticia.

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