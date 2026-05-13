"Qué hermoso es el amor": Madre del "Cangri" felicita a la expareja de su hijo tras anunciar su compromiso

13 may. 2026 - 11:00 hrs.

Araceli Díaz, expareja del fallecido Sebastián "Cangri" Leiva, reveló que se casará.

El pasado domingo en que se celebró el Día de la Madre, la fonoaudióloga publicó una serie de fotografías en las que aparece junto al mar, acompañada de su ahora novio y mostrando con orgullo el anillo de compromiso.

"Y mi respuesta es y será siempre sí", escribió y a la fecha, acumula casi 80 mil 'me gusta' en Instagram, entre ellos, uno de Maickol "Dash" González, el inseparable partner televisivo del "Cangri" en programas de telerrealidad.

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Mamá del Cangri: "Lo más bello de la vida para ustedes"

A estas felicitaciones se sumaron palabras de Leonor Bravo, madre de Leiva.

Cabe recordar que en febrero de 2019 se encontró fallecido al "Cangri" en el cerro Apacheta, ubicado en el altiplano boliviano. En esa época, Araceli Díaz estaba embarazada, por lo que el exparticipante del programa "Perla" no pudo conocer a su hija Josefa.

A siete años de este trágico suceso, la abuela de la niña solo tuvo parabienes para Araceli Díaz: "Muchas felicidades, deseo lo más bello de la vida para ustedes. Qué hermoso es el amor".

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