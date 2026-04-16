"¿No te da remordimiento?": Expareja de Cangri arremete contra Cristóbal Romero por video creado con IA

16 abr. 2026 - 18:30 hrs.

Un fuerte debate se armó en redes sociales, luego que el influencer Cristóbal Romero, recordado por su participación en el reality "Perla, tan real como tú", publicara un video en el que utilizó Inteligencia Artificial (IA) para "revivir" a Sebastián “Cangri" Leiva, con quien compartió en dicho espacio televisivo.

En el clip, que dura solo algunos minutos, Romero realizó un "deepkafe" con el rostro del joven que murió en febrero de 2019 en el desierto boliviano.

El video con IA de "Cangri" que desató polémica

La publicación generó una serie de reacciones negativas, donde los usuarios cuestionaron que usara la cara de "Cangri". Uno de ellos fue Bárbara Soto, expareja del cantante urbano y madre de su hijo mayor.

Instagram @chriss.romero

En su intervención, la mujer exigió la eliminación del video, apelando a la sensibilidad de este y que era posible que lo viese su hijo.

"Siendo la mamá de su hijo, te pido por favor que elimines el contenido, de lo contrario tomaré acciones legales contra ti", lanzó.

"Mi hijo tiene 12 años, puede tener acceso a todo esto. ¿No te da un poco de remordimiento?", agregó.

Instagram

Previo al descargo de Soto, Cristóbal Romero respondió a los cuestionamientos por su video, asegurando que seguirá efectuándolos, puesto que no busca mofarse ni nada, sino que su objetivo es netamente audiovisual y técnico.

"Siento que, un poco, la gente le busca la quinta pata al gato. Pese a que no hice nada extraño, se lo han tomado alguna gente bastante mal", añadió el influencer, para luego asegurar que está aprendiendo a manejar la IA y puede cometer errores.

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