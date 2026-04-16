Álvaro Ballero sorprende al revelar antiguo romance oculto con Maite Orsini

16 abr. 2026 - 17:40 hrs.

Álvaro Ballero confesó en el reciente capítulo de "Sin Editar", que tuvo un antiguo y oculto romance con Maite Orsini.

Tal como leyó, en conversación con Pamela Díaz en su programa de YouTube, el exchico reality sorprendió al revelar que tuvo un affaire con quien fuera diputada de la República.

"¿Es verdad que pinchaste con la Maite (Orsini)?", lanzó de una Díaz al ganador de "Protagonistas de la Fama".

YouTube "Sin Editar"

El romance desconocido entre Álvaro Ballero y Maite Orsini

Sin rodeo alguno, Ballero confirmó este romance, y que incluso fue él quien recomendó al productor y director de televisión Sergio Nakasone que ingresara a Orsini a un reality.

Dicho lo anterior, comentó que se conocieron por Facebook cuando él tenía 25 años, y ella 21.

"Nos conocimos por Facebook, me acuerdo de que yo estaba en Perú de vacaciones y empezamos a hablar", indicó, agregando que no recuerda bien cómo fue que llegó a coincidir con la ex "Yingo".

Eso sí, Ballero fue claro en comentar que no fue una relación amorosa importante, sino que solo "tuvimos onda".

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