Cristián Arriagada rompe el silencio sobre su relación con Kika Silva: "No merece ser juzgada"

12 jun. 2026 - 11:40 hrs.

La confirmación del romance de Kika Silva y Cristián Arriagada generó una serie de críticas y señalamientos, sobre los que el cirujano plástico finalmente decidió pronunciarse.

En una declaración publicada en sus historias de Instagram, el médico advirtió que no respondería directamente a ninguna acusación y prefirió defender los pasos que está dando.

Declaración de Cristián Arriagada sobre su relación con Kika Silva

"Siempre he intentado vivir mi vida guiado por principios simples: el respeto, la responsabilidad y el amor por las personas que forman parte de ella", dijo Cristián Arriagada en su comunicado.

"Todas las decisiones importantes que he tomado durante estos años han tenido como centro a Pedro y su bienestar", dijo en relación a su hijo en común con su fallecida esposa, la periodista Javiera Suárez.

"Hoy estamos construyendo una relación con la Kika, una mujer a la que respeto profundamente y que no merece ser juzgada ni convertida en protagonista de historias que otros han decidido construir", expresó sobre su actual pareja.

"Si he decidido compartir esta etapa de mi vida, es porque también creo que la felicidad merece ser vivida con honestidad. Pero jamás a costa del respeto hacia quienes han sido parte de mi historia ni de la dignidad que todas las personas merecen", enfatizó.

Luego de agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido, cerró su escrito con una promesa: "Hay historias que merecen respeto. Hay personas que merecen cuidado. Y hay decisiones que seguiré tomando pensando en ellas antes que en mi propia comodidad".

Instagram @drcristianarriagada

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